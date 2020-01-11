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8:44, 11 января 2020 208
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В Рязани устроят фестиваль «Рождественская радость»

В Рязани устроят фестиваль «Рождественская радость»

Фото: Pixabay.com

В субботу, 11 января, в Рязани устроят фестиваль «Рождественская радость». Об этом сообщил сайт епархии.

Городской фестиваль детского творчества организуют в одиннадцатый раз. Его проведут в Муниципальном культурном центре по адресу: Первомайский проспект, дом № 68/ 2.

Начало в 11:00.


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