В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомке и получил 1,5 миллиона

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В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей, пишут
Случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда приехала блогер Наталья Мишина. В автобусе ее сын начал плакать, и женщина не могла заплатить за проезд. Когда она все же попыталась купить билет, то выяснилось, что за нее это уже сделал другой пассажир.
Им оказался ученик седьмого класса, рассказала Мишина в инстаграме. Мальчик объяснил, что в его семье принято заботиться друг о друге, поэтому он решил помочь незнакомке. За время поездки блогер узнала, что ребенка воспитывает мать-одиночка.
«Папы нет. Денег не хватает. Делают ремонт», — написала Мишина.
Женщина решила помочь мальчику и объявила в инстаграме сбор денег. За сутки в акции поучаствовали более двух тысяч человек и собрали 1,5 миллиона рублей.
Наталья узнала, где живет семья подростка, и приехала лично поблагодарить мальчика.
По словам матери ребенка, на собранные деньги она купит для сына квартиру в Барнауле или Новосибирске.
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