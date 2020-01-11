У «Круиза» произошло серьезное ДТП

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Вечером в субботу, 11 января, у ТЦ «Круиз» в Рязани произошло серьезное ДТП. Фото появилось в группе
На кадрах видно, что одна из иномарок получила механические повреждения.
В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в аварии никто не пострадал.
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