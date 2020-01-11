Касимовец устроил в доме наркопритон

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Житель касимовских Селищ устроил в доме наркопритон. Об этом
Оперативники обнаружили у 18-летнего жителя села «синтетику» и «предметы для употребления наркотиков».
На молодого человек завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьШиловец разобрал стену и украл у соседей пылесос
|
cледующая новость →В Рязанскую область придет снегопад
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?