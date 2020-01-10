Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 11-12 января

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В рязанском театре драмы продолжается показ спектакля «
В Рязани продолжаются «Зимние дни джаза». 11 января в ресторане «Небо» в рамках фестиваля выступит коломенский гитарист
А в кафе-клубе «Старый парк» 12 января состоится концерт под названием «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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