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17:24, 10 января 2020 174
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 11-12 января

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 11-12 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском театре драмы продолжается показ спектакля «Новогодняя любовь». В клубе Svoboda 11 января состоится трибьют-концерт, посвященный группе «Сектор Газа» от московской группы «Мертвый Месяц».

В Рязани продолжаются «Зимние дни джаза». 11 января в ресторане «Небо» в рамках фестиваля выступит коломенский гитарист Сергей Терешин с группой «Blues-контакт». Завершающим аккордом «Зимних дней джаза» станет концерт-сейшн «День рождения рязанского джаза», который пройдет 12 января в кафе «Фонтан».

А в кафе-клубе «Старый парк» 12 января состоится концерт под названием «Вечер тихих звуков».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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1 неделя назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

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