Появилось видео салюта на площади Ленина

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РЗН.инфо публикует видео салюта на площади Ленина, который запустили в ночь на 1 января.
Салют традиционно запустили после 2 часов ночи. После фейерверка многие гости покинули площадь Ленина. Остальные подошли ближе к сцене и присоединились к новогодней дискотеке.
Напомним, в новогоднюю ночь для рязанцев и гостей «Новогодней столицы»
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.