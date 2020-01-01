Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января

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Появилась афиша мероприятий «Новогодней столицы» с 1 по 7 января. Программа опубликована на
В афише можно найти информацию о времени и месте проведения основных событий. Также в программе указаны ежедневные мероприятия.
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