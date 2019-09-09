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В полиции опровергли информацию о драке мигрантов около кафе в центре Рязани. В понедельник, 9 сентября, в пресс-службе ведомства сообщили, что никаких конфликтов на улице Горького не происходило.
Там добавили, что в воскресенье, 8 сентября, полиция проверяла законность пребывания в Рязани выходцев из Средней Азии. Из кафе на улице Горького для установления личности в отдел УМВД доставляли восемь мужчин от 23 до 40 лет.
Позже проверка показала, что все они являются гражданами Рязани.
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