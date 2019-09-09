Рязанке, нашедшей родителей через 20 лет, сделали предложение в прямом эфире

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Рязанке Юлии Гориной, нашедшей родителей через 20 лет, сделали предложение в студии радио «
В пятницу, 6 сентября, в эфире радиопередачи рязанка рассказывала свою
«Сейчас дочке 5 лет, и она Илью (возлюбленного Юлии — прим. ред.) папой называет. Сама так решила, а я отговаривать не стала», — пояснила девушка.
В этот момент мужчина признался своей спутнице в любви и сделал предложение. Та согласилась.
Пара уже решила сыграть две свадьбы: одну в России, другую — в Белоруссии.
Напомним, в 1999 году четырехлетняя Юлия потерялась в поезде Минск — Осиповичи. Девочку нашли на рязанском вокхале и отдали в распределительный центр. Затем ее удочерила
Фото «
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Он сделал предложение. И она сказала "Да"! 😊 Это произошло в прямом эфире! В программе "Особый случай" на радио "Комсомольская правда" сегодня были Илья и Юлия. Её 20 лет назад в Белоруссии, когда ей было 4 года, украли в электричке. Какие-то мужчина и женщина сначала заставляли ее попрошайничать, а потом бросили одну на вокзале в Рязани. Полиция ее нашла и отправила в реабилитационный центр. Оттуда Юлию удочерили. И все эти 20 лет она жила с неродными родителями. А настоящие мама и папа её всё это время искали. В итоге семья воссоединилась. А сегодня молодой человек сделал предложение! Что за день! Что за история! Совет да любовь! @radio.kp @anastasiya.kporel @lerkinpapa #радиокомсомольскаяправда #особыйслучай #араслановрадио
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