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Человеческие останки, найденные в ящиках на окраине Рязани, захоронили на окраине кладбища поселка Побединка Скопинского района. Церемонию провели в пятницу, 6 сентября, пишет «
Предположительно, останки принадлежат немецким военнопленным. Их извлекли из мест захоронений у скопинского поселка в 2012 году. Руководивший эксгумацией руководитель поискового отряда
Черепа и кости несколько лет
Фото «
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».