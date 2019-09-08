В Рязанской области начался единый день голосования

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В воскресенье, 8 сентября, в Рязанской области пройдет единый день голосования. Подробную информацию о нем опубликовало ИД
В этот день в регионе пройдут 65 местных выборов.
В Касимовском районе выбирают глав Гусевского, Булгаковского, Гиблицкого, Ермоловского, Ибердусского, Китовского, Клетинского, Лашманского, Новодеревенского, Погостьевского, Савостьяновского, Токаревского и Шостьинского поселений.
В 21 поселении выбирают членов советов депутатов. Это Гусевское, Сынтульское, Ардабьевское, Ахматовское, Булгаковское, Гиблицкое, Дмитриевское, Ермоловское, Ибердусское, Китовское, Клетинское, Крутоярское, Лашманское, Лощиниское, Новодеревенское, Овчинниковское, Погостинское, Савостьяновское, Токаревское, Тобаевское, и Шостьинское поселения.
В Кочуровском поселении Милославского района выбирают главу.
В Михайловском районе выборы главы проходят в Поярковском поселении.
В Путятинском районе выберут главу в Песочинском поселении.
В Рыбновском районе с главами определятся жители Вакинского, Кузьминского, Пионерского и Селецкого поселений. Девять поселений выбирают советы депутатов: Рыбновское, Баграмовское, Вакинское, Глебковское, Кузьминское, Пионерское, Селецкое, Ходынинское и Чурилковское.
В Рязанском районе выбирают главу Заборьевского поселения и представительные органы Дядьковского и Заборьевского поселений.
В Сараевском районе проходят выборы главы Желобовского поселения.
В Скопинском районе новых глав должны обрести Ильинское и Полянское поселения. А в Павелецком, Побединском, Вослебовском, Корневском, Полянском и Успенском поселениях выберут советы депутатов.
В Спасском районе выбирают депутатов Спасск-Рязанского городского поселения.
Избирательные участки закроются в 20:00.
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