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9:29, 8 сентября 2019 706
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В Рязанской области начался единый день голосования

В Рязанской области начался единый день голосования

В воскресенье, 8 сентября, в Рязанской области пройдет единый день голосования. Подробную информацию о нем опубликовало ИД Пресса.

В этот день в регионе пройдут 65 местных выборов.

В Касимовском районе выбирают глав Гусевского, Булгаковского, Гиблицкого, Ермоловского, Ибердусского, Китовского, Клетинского, Лашманского, Новодеревенского, Погостьевского, Савостьяновского, Токаревского и Шостьинского поселений.

В 21 поселении выбирают членов советов депутатов. Это Гусевское, Сынтульское, Ардабьевское, Ахматовское, Булгаковское, Гиблицкое, Дмитриевское, Ермоловское, Ибердусское, Китовское, Клетинское, Крутоярское, Лашманское, Лощиниское, Новодеревенское, Овчинниковское, Погостинское, Савостьяновское, Токаревское, Тобаевское, и Шостьинское поселения.

В Кочуровском поселении Милославского района выбирают главу.

В Михайловском районе выборы главы проходят в Поярковском поселении.

В Путятинском районе выберут главу в Песочинском поселении.

В Рыбновском районе с главами определятся жители Вакинского, Кузьминского, Пионерского и Селецкого поселений. Девять поселений выбирают советы депутатов: Рыбновское, Баграмовское, Вакинское, Глебковское, Кузьминское, Пионерское, Селецкое, Ходынинское и Чурилковское.

В Рязанском районе выбирают главу Заборьевского поселения и представительные органы Дядьковского и Заборьевского поселений.

В Сараевском районе проходят выборы главы Желобовского поселения.

В Скопинском районе новых глав должны обрести Ильинское и Полянское поселения. А в Павелецком, Побединском, Вослебовском, Корневском, Полянском и Успенском поселениях выберут советы депутатов.

В Спасском районе выбирают депутатов Спасск-Рязанского городского поселения.

Избирательные участки закроются в 20:00.


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