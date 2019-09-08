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13:30, 8 сентября 2019 237
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В Кораблинском районе откроют отремонтированные детский сад и дом культуры

В Кораблинском районе откроют отремонтированные детский сад и дом культуры

В сентябре в Кораблинском районе откроют отремонтированные детский сад «Красная Шапочка», дом культуры и школу. Об этом сообщил сайт ИД Пресса.

Работы шли по нацпроекту «Образование». Объекты осмотрела депутат Госдумы Елена Митина.

Так, на ремонт «Красной Шапочки» выделили 7,4 миллиона рублей (кровля, окна, цоколь, отмостка). На очереди — пищеблок, прачечная и фасад здания.

На ремонт спортзала Яблоневской школы потратили 1,2 миллиона. Для того, чтобы привести в порядок коридоры, туалеты и раздевалки, а также входную группу, дополнительно выделили 1,3 миллиона рублей. Работы должны завершить 16 сентября.

Ковалинский Дом культуры также откроют после реставрации в сентябре.

Елена Митина побывала на открытии детской игровой площадки в селе Княжое, построенной по программе поддержки местных инициатив, а также посмотрела, как идет строительство школы в Незнанове.


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