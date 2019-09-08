В Кораблинском районе откроют отремонтированные детский сад и дом культуры

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В сентябре в Кораблинском районе откроют отремонтированные детский сад «Красная Шапочка», дом культуры и школу. Об этом сообщил сайт ИД
Работы шли по нацпроекту «Образование». Объекты осмотрела депутат Госдумы Елена Митина.
Так, на ремонт «Красной Шапочки» выделили 7,4 миллиона рублей (кровля, окна, цоколь, отмостка). На очереди — пищеблок, прачечная и фасад здания.
На ремонт спортзала Яблоневской школы потратили 1,2 миллиона. Для того, чтобы привести в порядок коридоры, туалеты и раздевалки, а также входную группу, дополнительно выделили 1,3 миллиона рублей. Работы должны завершить 16 сентября.
Ковалинский Дом культуры также откроют после реставрации в сентябре.
Елена Митина побывала на открытии детской игровой площадки в селе Княжое, построенной по программе поддержки местных инициатив, а также посмотрела, как идет строительство школы в Незнанове.
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