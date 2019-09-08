Самую большую явку на выборах в Рязанской области зафиксировали в Селецком сельском поселении. Статистика

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В Единый день голосования, 8 сентября, в Рязанской области работают 123 участковые избирательные комисии. Об этом сообщила
Жители 13 районов выбирают глав муниципальных образований и депутатов местных представительных органов власти.
Наиболее крупные избирательные кампании — в Касимовском и Рыбновском районах.
В Касимовском районе выбирают глав 14 поселений. Самые высококонкурентные кампании — в Булгаковском, Ермоловском, Китовском, Лашманском и Новодеревенском муниципальных образованиях. Жители голосуют активно, о чем свидетельствует высокая явка. По данным на 18 часов, в каждом из этих поселений голоса отдали уже более 28% избирателей.
Кроме этого, в 21 поселении проходят выборы депутатов Советов депутатов.
В Рыбновском районе глав выбирают жители Вакинского, Кузьминского, Пионерского и Селецкого поселений. Девять поселений выбирают новые Советы депутатов: Рыбновское, Баграмовское, Вакинское, Глебковское, Кузьминское, Пионерское, Селецкое, Ходынинское и Чурилковское.
В Рыбновском городском поселении к 18 часам проголосовало 17,07%.
В Селецком сельском поселении явка составила 75,87%.
В Рязанском районе избирательная кампания проходит в двух сельских поселениях. Жители Заборьевского выбирают главу и депутатов, Дядьковского — голосуют за новый состав местного представительного органа власти. Явка на 18 часов составила 46,6% и 39,4% соответственно.
В Спасском районе выбирают депутатов Спасск-Рязанского городского поселения. Здесь к 18 часам свои голоса отдали более 25% избирателей.
В Скопинском районе новые главы будут в Ильинском и Полянском поселениях. В Павелецком, Побединском, Вослебовском, Корневском, Полянском и Успенском поселениях выберут Советы депутатов.
Также голосование продолжается в Кочуровском сельском поселении Милославского района, Поярковском сельском поселении Михайловского района, Песочинском сельском поселении Путятинского района, Желобовском сельском поселении Сараевского района, Елинском сельском поселении Захаровского района, Кипчаковском сельском поселении Кораблинского района, Березниковском сельском поселении Сапожковского района.
В 20 часов избирательные участки завершат свою работу и начнется подсчет голосов.
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