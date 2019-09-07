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16:31, 7 сентября 2019 711
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В воскресенье в Рязанскую область вернутся дожди. Прогноз погоды

В воскресенье в Рязанскую область вернутся дожди. Прогноз погоды

В воскресенье, 8 сентября, в Рязанскую область вернутся дожди. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В этот день в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный, ночью от двух до семи метров в секунду, днем от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем от +20 до +25 градусов.


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ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

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