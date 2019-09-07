В воскресенье в Рязанскую область вернутся дожди. Прогноз погоды

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В воскресенье, 8 сентября, в Рязанскую область вернутся дожди. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный, ночью от двух до семи метров в секунду, днем от четырех до девяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем от +20 до +25 градусов.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».