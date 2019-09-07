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16:01, 7 сентября 2019 846
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Елена Сорокина пообещала решить проблемы с освещением и плохими дорогами в нескольких рязанских дворах

Елена Сорокина пообещала решить проблемы с освещением и плохими дорогами в нескольких рязанских дворах

В субботу, 7 сентября, и. о. главы администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела ход ремонта общественных пространств и дворов. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Первой точкой объезда стал двор на Костычева, дом №2. Здесь ведутся подготовительные работы для укладки нового асфальта.

На улице Высоковольтная, дом 29 корпус 1 подрядная организация приступила к работам по подготовке территории под благоустройство. Сейчас решается вопрос о месте устройства здесь стоянки для автомобилей.

Также Елена Сорокина посетила двор рядом с домами 40 и 42 на улице Ленинского Комсомола. Ранее жители этих домов обратились в администрацию с жалобой на плохое дворовое освещение и с просьбой рассмотреть возможность оборудования детской площадки.

Жителям предложили принять участие в программах по комфортной городской среде или поддержке местных инициатив. Елена Сорокина рассказала об условиях и механизмах участия в них. Кроме того, управляющая компания установит дополнительные светодиодные прожекторы на фасад дома.

В Железнодорожном районе жители домов №№2, 4, 6, 8, 10 по улице Березовой пожаловались на отсутствие тротуара вдоль проезжей части, а также на плохое состояние дороги. Сорокина поручила включить этот участок в предварительный перечень капитального ремонта на следующий год.

Кроме того, на въезде во двор по улице Березовая дом №2 проводили земляные работы, после которых не восстановили асфальт. Префектура района взяла этот вопрос на контроль.

На улице Новослободской подрядчик приступил к планировке площадки под благоустройство.


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