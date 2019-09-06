Во владимирском селе Весь открыли детскую площадку

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В селе Весь Суздальского района открыли детскую площадку. Местные жители просили помочь в ее установке депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева,
Восемь лет назад на территории школы открыли детсад. Тогда на площадке для прогулок было две веранды. Позднее родители из подручных средств построили домик и кораблик. Прошлой весной руководство школы приобрело качели и горку. Депутат помог установить другие игровые элементы.
Сейчас в детский сад ходят 36 воспитанников в возрасте от двух до семи лет.
«На протяжении второго десятилетия мы системно работаем над созданием комфортных условий для организации полезного досуга детей и молодежи. За это время в регионе было установлено более ста игровых и спортивных площадок», — отметил депутат Аникеев.
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