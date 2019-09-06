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10:40, 6 сентября 2019 106
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Во владимирском селе Весь открыли детскую площадку

Во владимирском селе Весь открыли детскую площадку

В селе Весь Суздальского района открыли детскую площадку. Местные жители просили помочь в ее установке депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева, сообщил сайт владимирского отделения «Единой России».

Восемь лет назад на территории школы открыли детсад. Тогда на площадке для прогулок было две веранды. Позднее родители из подручных средств построили домик и кораблик. Прошлой весной руководство школы приобрело качели и горку. Депутат помог установить другие игровые элементы.

Сейчас в детский сад ходят 36 воспитанников в возрасте от двух до семи лет.

«На протяжении второго десятилетия мы системно работаем над созданием комфортных условий для организации полезного досуга детей и молодежи. За это время в регионе было установлено более ста игровых и спортивных площадок», — отметил депутат Аникеев.

Фото с сайта владимирского отделения «Единой России»


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