Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В четверг, 5 сентября, руководитель рязанского минстроя Вячеслав Меньшов провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств на Московском шоссе.
По словам министра, все работы находятся на завершающем этапе: подведены коммуникации, а внутри заканчивают красить стены и укладывать плитку.
Корреспондент RZN.info побывал внутри здания, а также осмотрел его снаружи. Репортаж можно посмотреть в разделе «
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