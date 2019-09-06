Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:32, 6 сентября 2019 199

Рязанцы смогут увидеть бой Хабиба и Порье на платформе «Ростелекома»

Рязанцы смогут увидеть бой Хабиба и Порье на платформе «Ростелекома»

В субботу, 7 сентября, «Ростелеком» покажет турнир UFC 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире. Главным событием вечера станет бой за объединение поясов в легком весе между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье.

«Турнир будут транслировать на телеканал UFC ТВ, который на эксклюзивных условиях вещает в „Интерактивном ТВ“ и сервисе Wink компании „Ростелеком“. Впервые в истории канала UFC ТВ рязанцы увидят трансляцию ранних прелимов, доступных остальным жителям планеты только по специальной подписке», — отметили в сообщении.

Начало трансляции турнира — 17:00, основного карда — 21:00 по московскому времени.

«UFC ТВ на эксклюзивной основе транслируется в „Интерактивном ТВ“ компании „Ростелеком“ на кнопке 600, также он доступен на мультимедийной платформе Wink. Первый в мире тематический телеканал появился в результате сотрудничества UFC и компании „Медиа-Телеком“», — рассказали в «Ростелекоме».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Праздник у нас, подарок – вам!

Праздник у нас, подарок – вам!

В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 840
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 18 002
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
17:09, 3 сентября 2019 16 520
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 15 844
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:54, 25 августа 2019 15 228
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум