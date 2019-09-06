Рязанцы смогут увидеть бой Хабиба и Порье на платформе «Ростелекома»

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В субботу, 7 сентября, «Ростелеком» покажет турнир UFC 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире. Главным событием вечера станет бой за объединение поясов в легком весе между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье.
«Турнир будут транслировать на телеканал UFC ТВ, который на эксклюзивных условиях вещает в „Интерактивном ТВ“ и сервисе Wink компании „Ростелеком“. Впервые в истории канала UFC ТВ рязанцы увидят трансляцию ранних прелимов, доступных остальным жителям планеты только по специальной подписке», — отметили в сообщении.
Начало трансляции турнира — 17:00, основного карда — 21:00 по московскому времени.
«UFC ТВ на эксклюзивной основе транслируется в „Интерактивном ТВ“ компании „Ростелеком“ на кнопке 600, также он доступен на мультимедийной платформе Wink. Первый в мире тематический телеканал появился в результате сотрудничества UFC и компании „Медиа-Телеком“», — рассказали в «Ростелекоме».
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