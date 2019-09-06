Продавец владимирского магазина забрал себе часть выручки

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Продавец магазина в Юрьев-Польском районе забрал себе часть выручки. Об этом
В магазине выявили недостачу в восемнадцать тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к исчезновению денег причастен 25-летний продавец. Он признался, что потратил выручку.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье 160 УК («Присвоение»).
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