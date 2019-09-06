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12:15, 6 сентября 2019 105

Первый терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

Первый терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

Первый телемедицинский терминал «Электронный доктор» заработал в отделении «Почты России» в поселке Мятлево Износковского района Калужской области. Пилотные испытания проводит «Ростелеком» совместно с министерством здравоохранения региона.

Жители поселка могут получить консультацию терапевта, записаться на очный прием в поликлинику, а также проконсультироваться для корректировки лечения.

«Внедрение медицинских киосков для онлайн-консультаций с врачом обеспечит доступность высококвалифицированной медицинской помощи для жителей сельской местности. Технологическим партнером проекта выступило дочернее предприятие ПАО „Ростелеком“ — компания „РТ Лабс“», — отметили в компании.

В сообщении добавили, что терминал оснащен двумя видеокамерами, сканером для передачи медицинских документов и считывания штрих-кода, карт-ридером, устройством для печати талонов записи на прием к врачу и медицинских заключений по итогам консультации.

Чтобы получить услугу, гражданам России нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Идентификация осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что гарантирует информационную безопасность и защиту персональных данных.

«Решение „Ростелекома“ позволяет доктору на расстоянии оценить эффективность лечения и наблюдать за состоянием здоровья пациента. Результаты консультации и рекомендации доктора заносятся в электронную медицинскую карту пациента. В дальнейшем они могут быть использованы, например, для принятия решения о корректировке лечения. Если сервис „Ростелекома“ окажется востребованным, доступ к дистанционным консультациям врача получат жители удаленных населенных пунктов Калужской области», — отметил заместитель министра здравоохранения Калужской области Александр Королев.

С врачом можно общаться через чат и аудио- или видеосвязь с помощью встроенной гарнитуры.

После консультации пациент может распечатать медицинское заключение о проведенной телемедецинской консультации с рекомендациями врача. Результаты и документы от предыдущих приемов всегда будут доступны в личном кабинете пациента.

«Терминалы можно установить в любых социально значимых объектах, что дает возможность оказать квалифицированную медицинскую помощь населению из удаленных сельских районов. Граждане могут проконсультироваться с врачами из „центра“ и существенно сэкономить время и силы», — рассказали в «Ростелекоме».

«Ростелеком» ведет проект по созданию государственной информационной системы «Региональная медицинская информационная система Калужской области» в рамках заключенного в октябре 2018 года контракта.

Напомним, телемедицина внедряется в систему отечественного здравоохранения в рамках указа президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года.

Использование телемедицинских информационных киосков позволит создать удобный сервис единого цифрового контура здравоохранения для граждан Калужской области, добавили в сообщении.


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