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На границе Рязанского и Спасского районов установили въездную стелу. Об этом сообщил
Обозначить въезд в районы предлагали жители Листвянского сельского поселения. На проект из регионального бюджета направили около 464 тысяч рублей.
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