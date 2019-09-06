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16:32, 6 сентября 2019 431
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 7-8 сентября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 7-8 сентября

В эти выходные рязанцы смогут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На стадионе рязанского государственного агротехнологического университета 7 сентября состоится пятый региональный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки».

В ЦПКиО 7 сентября пройдет семейный праздник «Дом глазами ребенка».

В театре кукол 8 сентября зрители увидят спектакль «Маленькая ночная серенада». А в кафе-клубе «Старый парк» 8 сентября состоится концерт группы «Ann'Sannat».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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