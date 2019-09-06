Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 7-8 сентября

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В эти выходные рязанцы смогут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На стадионе рязанского государственного агротехнологического университета 7 сентября состоится пятый региональный фестиваль
В ЦПКиО 7 сентября пройдет семейный праздник
В театре кукол 8 сентября зрители увидят спектакль
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы смогут увидеть бой Хабиба и Порье на платформе «Ростелекома»
|
cледующая новость →Участников выборов в Брянской области призвали не допускать нарушений
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.