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22:40, 5 сентября 2019 527
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Жители Заборья начали самостоятельно создавать дендропарк

Жители Заборья начали самостоятельно создавать дендропарк

Жители Заборья начали самостоятельно создавать дендропарк. Они уже высадили 30 новых видов деревьев и кустарников, в выходные планируют посадить еще около полусотни. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» в четверг, 5 сентября, рассказала Анечка Керносова. Она проводила несколько костюмированных пикетов в защиту местного леса от застройки.

Активистка отметила, что проект обсудили с региональным министром природопользования Сергеем Абрамовым и несколькими чиновниками правительства.

«Проект рассмотрят специалисты минприроды, процедура официального утверждения статуса парка может затянуться, но сажать растения мы решили уже сейчас, до выборов», — пояснила женщина.

Землю и саженцы жители Заборья купили на свои деньги. Ухаживать за дендропарком они также планируют своими силами.

По словам Керносовой, идею подала профессор РГУ имени Есенина Марина Казакова.

«Она предположила, что редких видов на нашей территории нет, а значит оснований для создания ООПТ недостаточно, но можно дополнить наш лесок новыми растениями и создать парк-дендрарий», — пояснила активиста.

Керносова добавила, что для развития дендропарка жители Заборья хотят подавать заявки на создание волонтерских лагерей, приглашать архитекторов и ландшафтных дизайнеров.

Фото Анечки Керносовой


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