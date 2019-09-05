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В Рязани отказались от установки колеса обозрения. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила начальник управления культуры администрации города Рязани Евгения Власова на совещании в администрации города.
Колесо планировали
Напомним, в зоне отдыха появлялся информационный стенд с характеристиками будущего колеса.
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