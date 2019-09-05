В Прио-Внешторгбанке снизилась ставка по ипотеке

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С 5 сентября в Прио-Внешторгбанке минимальная ставка по кредиту на покупку готового или строящегося жилья снизилась до 9,5% годовых.
Взять ипотеку можно на готовое и строящееся жилье.
Как отметили в организации, наиболее привлекательные условия действуют, если первоначальный взнос составляет больше половины от стоимости квартиры или апартаментов, а получатель ипотеки входит в одну из следующих категорий:
Минимальный первоначальный взнос — от 15% от стоимости жилья.
«Если заемщик покупает жилье, используя материнский капитал, первоначальный взнос вообще может быть нулевым. Важно, чтобы его сумма составляла не меньше 15% от стоимости покупки», — отметили в сообщении. Максимальный возраст заемщика — 70 лет на дату окончания срока кредитного договора. Срок кредитования — до 20 лет.
В Прио-Внешторгбанке отметили, что ипотека в банке имеет и другие преимущества:
Уточнить условия можно на
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