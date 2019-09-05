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18:19, 5 сентября 2019 126

В Прио-Внешторгбанке снизилась ставка по ипотеке

В Прио-Внешторгбанке снизилась ставка по ипотеке

С 5 сентября в Прио-Внешторгбанке минимальная ставка по кредиту на покупку готового или строящегося жилья снизилась до 9,5% годовых.

Взять ипотеку можно на готовое и строящееся жилье.

Как отметили в организации, наиболее привлекательные условия действуют, если первоначальный взнос составляет больше половины от стоимости квартиры или апартаментов, а получатель ипотеки входит в одну из следующих категорий:

  • имеет в Прио-Внешторгбанке положительную кредитную историю;
  • представляет молодую семью (возраст не старше 35 лет);
  • относится к категории бюджетников и госслужащих;
  • получает на карту Прио-Внешторгбанка зарплату (это условие легко выполнить, даже если сейчас вы пользуетесь картой другого банка).

Минимальный первоначальный взнос — от 15% от стоимости жилья.

«Если заемщик покупает жилье, используя материнский капитал, первоначальный взнос вообще может быть нулевым. Важно, чтобы его сумма составляла не меньше 15% от стоимости покупки», — отметили в сообщении. Максимальный возраст заемщика — 70 лет на дату окончания срока кредитного договора. Срок кредитования — до 20 лет.

В Прио-Внешторгбанке отметили, что ипотека в банке имеет и другие преимущества:

  • отсутствие требований по страхованию жизни, скрытых платежей и прочих комиссий;
  • бесплатная оценка залога;
  • возможность досрочного погашения в день совершения платежа;
  • выбор удобного графика погашения.

Уточнить условия можно на сайте в разделе «Кредиты и ипотека» и по телефону 200-003.


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