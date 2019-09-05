В Клепиковском районе «Гранта» улетела в кювет

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В четверг, 5 сентября, Клепиковском районе Lada Granta улетела в кювет. Об этом рассказал подписчик группы «
Судя по опубликованной им карте, авария произошла между деревнями Рябиновка и Малиновка. По словам мужчины, на этом же повороте чуть ранее в кювете оказался Logan.
«Парень на Логане остановил, попросил крюк дать, улетел, вытащить чтоб, в итоге вытащили, собрался уезжать, тут же Гранта на том же повороте по его же траектории улетела на моих глазах» (орфография и пунктуация автора — прим. ред.), — прокомментировал он.
Как отметил очевидцев, в прошлом году на этом участке положили новый асфальт.
«По ходу „нано“, в дождь как каток», — предположил рязанец.
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