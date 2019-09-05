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21:17, 5 сентября 2019 82
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В Клепиковском районе «Гранта» улетела в кювет

В Клепиковском районе «Гранта» улетела в кювет

В четверг, 5 сентября, Клепиковском районе Lada Granta улетела в кювет. Об этом рассказал подписчик группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Судя по опубликованной им карте, авария произошла между деревнями Рябиновка и Малиновка. По словам мужчины, на этом же повороте чуть ранее в кювете оказался Logan.

«Парень на Логане остановил, попросил крюк дать, улетел, вытащить чтоб, в итоге вытащили, собрался уезжать, тут же Гранта на том же повороте по его же траектории улетела на моих глазах» (орфография и пунктуация автора — прим. ред.), — прокомментировал он.

Как отметил очевидцев, в прошлом году на этом участке положили новый асфальт.

«По ходу „нано“, в дождь как каток», — предположил рязанец.

Фото Александра Батьковича


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