В Ермишинском районе открыли памятную доску Герою России

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 2 сентября, на здании cавватемской школы Ермишинского района открыли памятную доску Герою России Султану Даутмерзаеву. Об этом
Мемориальную доску открыл брат героя Юсуп Даутмерзаев. При этом присутствовали школьники, учителя и жители села. Они почтили память погибшего минутой молчания.
Герой России родился в Чечне. C 1988 по 1991 годы жил и учился в селе Савватьма. В 2000 году Султан Даутмерзаев пошел на службу в отряд особого назначения. Лейтенант милиции командовал взводом и погиб при исполнении служебного долга 15 декабря 2007 года. Прикрыв гранату собой, он спас шесть товарищей.
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