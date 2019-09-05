Сорокина встретилась с рязанскими многодетными семьями

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 5 сентября, в музее имени Пожалостина Елена Сорокина встретилась с многодетными семьями в рамках мероприятия «Здравствуй школа», сообщил
И.о. главы администрации отметила, что в этом году в школы Рязани пошло на 2000 больше детей, чем в прошлом. «Правительство области и администрация города принимает все необходимые меры для обеспечения их качественным образованием в комфортными условиями — строим и проектируем новые школы, детские сады. Главная наша задача — оказывать всестороннюю поддержку многодетным семьям», — добавила она.
Председатель «Союза многодетных семей» Татьяна Кулаева рассказала о проектах, реализуемых организацией. Один из них — «Многодетная семья», который направлен на популяризацию семьи, работу с молодежью и привлечение ее к активной деятельности, пропаганду здорового образа жизни.
Отличившихся родителей гости отметили наградами. Для собравшихся организовали концерт.
Отметим, всего в Рязанской области около 4700 многодетных семей.
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