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19:13, 5 сентября 2019 293
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Сорокина встретилась с рязанскими многодетными семьями

Сорокина встретилась с рязанскими многодетными семьями

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 5 сентября, в музее имени Пожалостина Елена Сорокина встретилась с многодетными семьями в рамках мероприятия «Здравствуй школа», сообщил сайт горадминистрации.

И.о. главы администрации отметила, что в этом году в школы Рязани пошло на 2000 больше детей, чем в прошлом. «Правительство области и администрация города принимает все необходимые меры для обеспечения их качественным образованием в комфортными условиями — строим и проектируем новые школы, детские сады. Главная наша задача — оказывать всестороннюю поддержку многодетным семьям», — добавила она.

Председатель «Союза многодетных семей» Татьяна Кулаева рассказала о проектах, реализуемых организацией. Один из них — «Многодетная семья», который направлен на популяризацию семьи, работу с молодежью и привлечение ее к активной деятельности, пропаганду здорового образа жизни.

Отличившихся родителей гости отметили наградами. Для собравшихся организовали концерт.

Отметим, всего в Рязанской области около 4700 многодетных семей.


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