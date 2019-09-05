Рязанец едва не задушил бывшую жену из-за замечания об алкоголизме

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Фото: Pixabay.com
Рязанец угрожал убийством бывшей жене, сообщила
В полицию обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала, что в квартире на улице Забайкальская бывший муж угрожает ей убийством. На место немедленно выехали стражи порядка, которые утихомирили обидчика.
Выяснилось, что рязанка некоторое время назад развелась со своим мужем, но разъехаться они еще не успели.
«Проживая в одной квартире, люди научились сносно общаться друг с другом и даже иногда вместе устраивали застолья», — уточнили в пресс-службе.
Во время очередного застолья женщина сделала замечание супругу, что он слишком много пьет.
Злоумышленник схватил рязанку за шею и пригрозил, что задушит ее. Пострадавшая испугалась, постаралась вырваться и, спрятавшись в соседней комнате, вызвала полицию.
Выяснилось, что местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством тогда еще законной супруге.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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