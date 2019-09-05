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10:05, 5 сентября 2019 322
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Рязанцы смогут получить соцкарту «Забота» в отделах МФЦ

Рязанцы смогут получить соцкарту «Забота» в отделах МФЦ

Со 2 сентября в территориальных отделах МФЦ по Рязанской области можно подать документы и получить социальную карту «Забота». Об этом сообщило региональное министерство промышленности и экономического развития.

Карту «Забота» могут получить:

  • инвалиды (I, II, III группы);
  • жители блокадного Ленинграда;
  • инвалиды и участники ВОВ;
  • вдовы участников ВОВ;
  • бывшие узники концлагерей;
  • труженики тыла;
  • семьи, имеющие детей-инвалидов;
  • многодетные семьи;
  • дети репрессированных;
  • граждане старше 80 лет;
  • ветераны труда;
  • участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
  • вдовы участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
  • вдовы погибших в локальных войнах;
  • граждане, получающие социальные пенсии по старости;
  • граждане, получающие социальные пенсии по потере кормильца.

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