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13:33, 5 сентября 2019 93
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Рокотянская выслушала жалобы горожан

Рокотянская выслушала жалобы горожан

Глава гордумы Юлия Рокотянская провела личный прием граждан. Она выслушала разные жалобы и вопросы рязанцев.

Директор Музея молодежного движения" Наталья Алимова обратилась к Рокотянской по вопросу благоустройства части Лыбедского бульвара и зеленой зоны по улице Свободы, расположенной в районе детского консультативно-диагностического центра.

На встрече предложили обустроить там сквер, создать дополнительные парковочные мест для учреждения здравоохранения, организовать туристические маршруты.

В ближайшее время планируется подготовить концепцию и проект развития с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

«Наша задача — максимально учесть все интересы и развивать данную территорию комплексно», — пояснила Юлия Рокотянская заявителю.

К Рокотянской обратилась жительница улицы Новоселов Алиса Соболевская.

Рязанка озвучила вопросы по благоустройству территории в районе дома №48 корпус 1 по улице Новоселов.

Заявительница попросила решить вопрос с дополнительными ливневыми стоками, чтобы избежать скопления воды во дворе дома и не допустить размыва берега пруда, находящегося рядом и разрушения фундамента здания.

Рокотянская попросила представителей администрации провести обследование территории, чтобы принять неотложные меры и решить проблему жильцов, пока позволяет погода.

Житель улицы Татарской Виктор Абрамов поблагодарил главу Рязани и представителей администрации за то, что во дворе дома № 17 по улице Татарской заделали выбоины, о чем ранее просил рязанец.

Жители дома № 30 корпус 1 по улице Бирюзова пожаловались на задержку работ по благоустройству территории.

Работы должны были начаться в июне, но задерживались из-за ремонта теплотрассы.

Жители также высказали недовольство по поводу первоначального проекта, просили внести в него изменения и оборудовать парковки. Вопросы решили при поддержке Юлии Рокотянской вместе с депутатом по округу Сергеем Дейнегой.

Проект согласовали с жителями и управляющей компанией, подрядчик приступил к работам. На следующей неделе там выложат асфальт.

Жители улицы Бирюзова поблагодарили депутатов гордумы за организационную и правовую помощь и рассказали о трудностях, с которыми столкнулись при оформлении документов и работах по благоустройству.

Рокотянская предложила проработать вопрос совершенствования муниципальных документов и подготовить методические рекомендации для граждан, готовых участвовать в программе формирования комфортной среды.


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