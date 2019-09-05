Рокотянская выслушала жалобы горожан

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Глава гордумы Юлия Рокотянская провела личный прием граждан. Она выслушала разные жалобы и вопросы рязанцев.
Директор Музея молодежного движения" Наталья Алимова обратилась к Рокотянской по вопросу благоустройства части Лыбедского бульвара и зеленой зоны по улице Свободы, расположенной в районе детского консультативно-диагностического центра.
На встрече предложили обустроить там сквер, создать дополнительные парковочные мест для учреждения здравоохранения, организовать туристические маршруты.
В ближайшее время планируется подготовить концепцию и проект развития с учетом мнений всех заинтересованных сторон.
«Наша задача — максимально учесть все интересы и развивать данную территорию комплексно», — пояснила Юлия Рокотянская заявителю.
К Рокотянской обратилась жительница улицы Новоселов Алиса Соболевская.
Рязанка озвучила вопросы по благоустройству территории в районе дома №48 корпус 1 по улице Новоселов.
Заявительница попросила решить вопрос с дополнительными ливневыми стоками, чтобы избежать скопления воды во дворе дома и не допустить размыва берега пруда, находящегося рядом и разрушения фундамента здания.
Рокотянская попросила представителей администрации провести обследование территории, чтобы принять неотложные меры и решить проблему жильцов, пока позволяет погода.
Житель улицы Татарской Виктор Абрамов поблагодарил главу Рязани и представителей администрации за то, что во дворе дома № 17 по улице Татарской заделали выбоины, о чем ранее просил рязанец.
Жители дома № 30 корпус 1 по улице Бирюзова пожаловались на задержку работ по благоустройству территории.
Работы должны были начаться в июне, но задерживались из-за ремонта теплотрассы.
Жители также высказали недовольство по поводу первоначального проекта, просили внести в него изменения и оборудовать парковки. Вопросы решили при поддержке Юлии Рокотянской вместе с депутатом по округу Сергеем Дейнегой.
Проект согласовали с жителями и управляющей компанией, подрядчик приступил к работам. На следующей неделе там выложат асфальт.
Жители улицы Бирюзова поблагодарили депутатов гордумы за организационную и правовую помощь и рассказали о трудностях, с которыми столкнулись при оформлении документов и работах по благоустройству.
Рокотянская предложила проработать вопрос совершенствования муниципальных документов и подготовить методические рекомендации для граждан, готовых участвовать в программе формирования комфортной среды.
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