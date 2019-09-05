Прио-Внешторгбанк открыл обновленный офис на проезде Завражнова

Офис Прио-Внешторгбанка, расположенный на проезде Завражнова, 5А, открылся после ремонта. Заместитель председателя правления банка Геннадий Дронов рассказал, что работы по реконструкции отделений приурочены к 30-летию банка и проводились на протяжении последних двух лет.

В частности в здании на проезде Завражного в прошлом году провели ремонт в зале по обслуживанию юридических лиц, этим летом — для физических.

Геннадий Дронов отметил, что изменения произошли не только во внешнем оформлении банковских отделений.

«Помимо интерьера изменилась цифровая „начинка“ офисов. Мы поменяли программно-аппаратные комплексы, которые позволяют оперативнее обслуживать клиентов и использовать ставшие более привычными технологии управления очередями; быстрее, качественнее и безошибочно совершать операции», — подчеркнул заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка.

Что касается операций, то в этом офисе можно воспользоваться всем спектром банковских услуг: оформить счет, вклад или кредитную карту; получить кредит; выполнить платежи, переводы, валютно-обменные операции. При отделении работает банкомат и терминал для самообслуживания.

Геннадий Дронов отметил, что на сегодняшний день Прио-Внешторгбанк не нуждается в открытии новых офисов, так как многие банковские услуги можно получить дистанционно: «Практически у каждого банковский офис находится в смартфоне».

При этом он подчеркнул, что офисное обслуживание клиентов тоже нужно сохранять, потому что порой у людей возникают вопросы, по которым они хотели бы получить личную консультацию специалиста.

В офисе на проезде Завражнова это сделать легко, потому что находится он в центре города: с одной стороны три минуты ходьбы от площади Победы, с другой — от бывшего кинотеатра «Дружба» (сейчас технопарк «Кванториум»).

К тому же в этом отделении обслуживаются и предприниматели, так что клиенты могут совершать здесь операции и по работе, и в частном порядке.

С окончанием ремонта в отделении на проезде Завражного, 5А Прио-Внешторгбанк завершил ремонт всех своих офисов, который планировал провести к 30-летию.