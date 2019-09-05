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Фото: Pixabay.com
Подделавший документы москвич пытался дать взятку сотруднице скопинской полиции. Об этом сообщили на
По данным следствия, 9 июля 2019 года оперативник выявил поддельный штамп в паспорте нарушителя. Последний, находясь в служебном кабинете, дал 15 тысяч рублей взятки за то, чтобы факт нарушения не регистрировали, и за возврат документов.
Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки») направили в суд.
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