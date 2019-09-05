Пьяный рязанец случайно застрелил знакомого на охоте

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец случайно застрелил знакомого на охоте. Об этом сообщила
Случай произошел в среду, 4 сентября. Мужчина в компании знакомых приехал на озеро около села Казарь Рязанского района, чтобы поохотиться на уток.
Один из мужчин был пьян. Во время охоты «в результате неосторожного обращения с оружием» он выстрелил в 30-летнего приятеля. Последний скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЭнергетики отчитались о подготовке сетевого комплекса к сезону максимальных нагрузок
|
cледующая новость →На Пушкинском бульваре во Владимире устроят выставку местных мастеров
В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.