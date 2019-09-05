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15:08, 5 сентября 2019 153
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Ремонт дороги в Кальном закончили раньше срока

Ремонт дороги в Кальном закончили раньше срока

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 5 сентября, мэрия проверила ремонт дороги возле дома №44 по улице Кальная. Ремонт здесь провели в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани», сообщил сайт горадминистрации.

На участке площадью более 720 квадратных метров уложили асфальт, нанесли разметку, обустроили 23 парковочных места, установили уличное освещение и новый бордюр.

Территорию благоустроили и отремонтировали колодцы ливневой канализации.

По словам подрядчика, ремонт закончили раньше срока.


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