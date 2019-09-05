Ремонт дороги в Кальном закончили раньше срока

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 5 сентября, мэрия проверила ремонт дороги возле дома №44 по улице Кальная. Ремонт здесь провели в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани», сообщил сайт горадминистрации.
На участке площадью более 720 квадратных метров уложили асфальт, нанесли разметку, обустроили 23 парковочных места, установили уличное освещение и новый бордюр.
Территорию благоустроили и отремонтировали колодцы ливневой канализации.
По словам подрядчика, ремонт закончили раньше срока.
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