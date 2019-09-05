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20:41, 5 сентября 2019 500
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Медведев поручил закупить незарегистрированные в России детские лекарства

Медведев поручил закупить незарегистрированные в России детские лекарства

Фото: Pixabay.com

Дмитрий Медведев поручил закупить незарегистрированные в России детские лекарства. Их получат пациенты, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, передает РИА Новости.

Премьер-министр пояснил, что пока некоторые обезболивающие препараты не производят в России, их нужно закупать. Деньги на это выделили из резервного фонда.

Медведев дал право Московскому эндокринному заводу оперативно закупить такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, в том числе клобазам.

«Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным», — заключил премьер.


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