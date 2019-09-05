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В Рязани намерены запрещать левые повороты. Об этом в четверг, 5 сентября, во время рейда по дорогам сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий.
По его словам, это позволит увеличить пропускную способность перекрестков. Одним из первых намерены запретить левый поворот около «Атрона» с улицы Ленина на улицу Вознесенскую.
Напомним, с 29 августа в Рязани
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