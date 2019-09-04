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20:40, 4 сентября 2019 126
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В субботу в Рязани в пятый раз пройдет праздник урожая «Спожинки»

В субботу в Рязани в пятый раз пройдет праздник урожая «Спожинки»

В субботу, 7 сентября, в Рязани на стадионе Рязанского государственного агротехногического университета пройдет пятый праздник урожая «Спожинки». Об этом рассказали в сообществе мероприятия «ВКонтакте».

На празднике пройдет ярмарка, где фермеры из разных районов представят свою продукцию. Зрители смогут посетить выставки сельскохозяйственной техники, животных, птиц и рыб, выращиваемых в Рязанской области.

Для детей волонтеры проведут мастер-классы и познакомят их с народными играми. На мероприятии будут работать тематические площадки: «уДачный урожай», «Рязанская горница», «Стряпучая изба»; выставка победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село-2019!»; фотозоны. Праздник сопроводит концертная программа.

Молодые ученые представят новые разработки в аграрной сфере, а участники проекта «Агрошкола» — продукцию, выращенную на пришкольных участках.

Время работы фестиваля — с 9 до 15 часов.


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