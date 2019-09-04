В субботу в Рязани в пятый раз пройдет праздник урожая «Спожинки»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 7 сентября, в Рязани на стадионе Рязанского государственного агротехногического университета пройдет пятый праздник урожая «Спожинки». Об этом рассказали в
На празднике пройдет ярмарка, где фермеры из разных районов представят свою продукцию. Зрители смогут посетить выставки сельскохозяйственной техники, животных, птиц и рыб, выращиваемых в Рязанской области.
Для детей волонтеры проведут мастер-классы и познакомят их с народными играми. На мероприятии будут работать тематические площадки: «уДачный урожай», «Рязанская горница», «Стряпучая изба»; выставка победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село-2019!»; фотозоны. Праздник сопроводит концертная программа.
Молодые ученые представят новые разработки в аграрной сфере, а участники проекта «Агрошкола» — продукцию, выращенную на пришкольных участках.
Время работы фестиваля — с 9 до 15 часов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →На благоустройство Рязани к «Новогодней столице 2020» выделили больше шестидесяти миллионов рублей
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?