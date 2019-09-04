В Рязанской области задержали банду наркоторговцев, продававших «синтетику» в четырех регионах

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В Рязанской области задержали банду наркоторговцев, поставлявших «синтетику» в несколько регионов ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Всего задержали 24 человека.
Злоумышленники были представителями интернет-магазина по продаже наркотиков в Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областей.
В ходе обысков изъято около семи килограммов сильнодействующих синтетических наркотиков.
Возбуждено более 40 уголовных дел, которые впоследствии соединили в одно.
В отношении девятерых подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.