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Фото: Издательство «Пресса»
В Александро-Невском районе загорелся жилой дом. Об этом сообщил сайт ИД
Пожар произошел на улице Набережной днем 4 сентября.
По предварительной информации пожар начался в сарае, который находится рядом с одной из квартир, а позже перекинулся на крышу дома. Тушат огонь два пожарных расчета.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.