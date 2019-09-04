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Рязанские хирурги провели сложную операцию по удалению забрюшинной опухоли. Об этом сообщил
36-летняя пациентка поступила в онкологический диспансер с опухолью, расположенной в области аорты. Сложность операции заключалась в том, что новообразование «окутывало крупные магистральные сосуды и близко прилегало к подвздошным».
«При помощи энергетической платформы и специального оборудования, которое позволяют бескровно отходить от сосудистой стенки удалось провести операцию по удалению опухоли без повреждения сосудов и избежать тяжелых осложнений» — рассказал ассистент кафедры онкологии РязГМУ, врач Сергей Мерцалов.
Опухоль исследуют гистологи онкодиспансера. Они установят фенотип новообразования. После чего примут решение о тактике проведения дополнительного лечения.
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