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9:18, 4 сентября 2019 431
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Рязанские хирурги провели сложную операцию по удалению забрюшинной опухоли

Рязанские хирурги провели сложную операцию по удалению забрюшинной опухоли

Рязанские хирурги провели сложную операцию по удалению забрюшинной опухоли. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

36-летняя пациентка поступила в онкологический диспансер с опухолью, расположенной в области аорты. Сложность операции заключалась в том, что новообразование «окутывало крупные магистральные сосуды и близко прилегало к подвздошным».

«При помощи энергетической платформы и специального оборудования, которое позволяют бескровно отходить от сосудистой стенки удалось провести операцию по удалению опухоли без повреждения сосудов и избежать тяжелых осложнений» — рассказал ассистент кафедры онкологии РязГМУ, врач Сергей Мерцалов.

Опухоль исследуют гистологи онкодиспансера. Они установят фенотип новообразования. После чего примут решение о тактике проведения дополнительного лечения.


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