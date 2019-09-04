Рязанец заставил 16-летнюю девушку заниматься проституцией

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Рязанец заставил подростка заниматься проституцией, сообщил
Установлено, что весной 2018 года обвиняемый, воспользовавшись тяжелым материальным положением 16-летней знакомой, предложил ей заниматься проституцией. Девушка согласилась.
Мужчина подыскивал для нее клиентов, разместив на сайтах знакомств объявление, где представлял девушку совершеннолетней, а также арендовывал номера в гостинице. В полицию обратились сотрудники гостиницы.
21-летний рязанец признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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