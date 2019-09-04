Рязанец сыграл в сериале «Жуки» на ТНТ

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Рязанец Александр Воробьев сыграл в новом сериале на ТНТ «Жуки». Он исполнил эпизодическую роль в третьей и четвертой серии.
Александр Воробьев окончил РГУ имени Есенина, в настоящее время учится в ГИТИСе, в мастерской народного артиста России Николая Лазарева.
Премьера сериала «Жуки» на ТНТ состоялась 2 сентября, на момент публикации в эфир вышло 4 серии.
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