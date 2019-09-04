Рязанец снялся в клипе вместе с Димой Биланом и Зарой

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Рязанец
По словам актера, он сыграл одну из главных ролей в клипе победителя «Голос. Дети» Данилы Плужникова.
«Это не первый клип с моим участием. Я снимался в главной роли победительницы шоу „Голос.Дети“ первого сезона Алисы Кожикиной», — рассказал RZN.info рязанец.
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