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8:13, 4 сентября 2019 597
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Рязанец снялся в клипе вместе с Димой Биланом и Зарой

Рязанец снялся в клипе вместе с Димой Биланом и Зарой

Рязанец Дмитрий Чинков снялся в клипе вместе с Димой Биланом и певицей Зарой.

По словам актера, он сыграл одну из главных ролей в клипе победителя «Голос. Дети» Данилы Плужникова.

«Это не первый клип с моим участием. Я снимался в главной роли победительницы шоу „Голос.Дети“ первого сезона Алисы Кожикиной», — рассказал RZN.info рязанец.


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