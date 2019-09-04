Рязанец на «Рено» сбил шестилетнюю девочку

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В среду, 3 сентября, 48-летний рязанец на Renault Sandero сбил шестилетнюю девочку напротив дома 4-а по улице Телевизионной, сообщила
По предварительной информации, ребенок находился на проезжей части.
Пострадавшую осмотрела бригада скорой помощи. Она получила травмы.
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.