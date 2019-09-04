Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:21, 4 сентября 2019 72
 0    0

Вспомнив давнюю обиду, житель Новомичуринска поджег автомобиль приятеля

Вспомнив давнюю обиду, житель Новомичуринска поджег автомобиль приятеля

Фото: Freeimages.com

Житель Новомичуринска, вспомнив давнюю обиду, поджег автомобиль своего приятеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

27-летний мужчина сообщил в полицию о поджоге его Nissan. Он рассказал правоохранителям, что в гараже пил с приятелем алкоголь. А после того, как они разошлись по домам, автомобиль загорелся.

После опроса знакомых пострадавшего, оперативники узнали, что несколько лет назад владелец автомобиля и его собутыльник сильно поссорились из-за алкоголя.

Старший из них во время застолья попросил знакомого сходить в магазин за еще одной бутылкой и дал ему деньги. Но мужчина с покупкой не вернулся. По пути он встретил другого знакомого и выпил с ним купленный на чужие деньги алкоголь.

По предварительной информации, 32-летний приятель потерпевшего «под действием алкоголя» решил отомстить, вспомнив этот случай. Он вернулся в гараж, подложил под колесо машины листы бумаги и зажег их. Затем мужчина пришел домой «и спокойно лег спать».

«Со временем ссора позабылась, но возможно мужчина мог затаить обиду, ведь как-то раз он при знакомых напомнил, что, мол, „придется младшему за все ответить“», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога»).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 669
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 629
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
17:09, 3 сентября 2019 15 217
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
14:54, 25 августа 2019 15 039
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
19:16, 2 сентября 2019 14 650
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 9
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум