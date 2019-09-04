Вспомнив давнюю обиду, житель Новомичуринска поджег автомобиль приятеля

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Фото: Freeimages.com
Житель Новомичуринска, вспомнив давнюю обиду, поджег автомобиль своего приятеля. Об этом сообщила
27-летний мужчина сообщил в полицию о поджоге его Nissan. Он рассказал правоохранителям, что в гараже пил с приятелем алкоголь. А после того, как они разошлись по домам, автомобиль загорелся.
После опроса знакомых пострадавшего, оперативники узнали, что несколько лет назад владелец автомобиля и его собутыльник сильно поссорились из-за алкоголя.
Старший из них во время застолья попросил знакомого сходить в магазин за еще одной бутылкой и дал ему деньги. Но мужчина с покупкой не вернулся. По пути он встретил другого знакомого и выпил с ним купленный на чужие деньги алкоголь.
По предварительной информации, 32-летний приятель потерпевшего «под действием алкоголя» решил отомстить, вспомнив этот случай. Он вернулся в гараж, подложил под колесо машины листы бумаги и зажег их. Затем мужчина пришел домой «и спокойно лег спать».
«Со временем ссора позабылась, но возможно мужчина мог затаить обиду, ведь как-то раз он при знакомых напомнил, что, мол, „придется младшему за все ответить“», — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога»).
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