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Фото: Pixabay.com
Пьяный рязанец угрожал молотком директору магазина. Об этом сообщила
Во вторник, 3 сентября, в полицию обратилась продавщица магазина, расположенного на улице Молодцова. Она рассказала, что мужчина за несколько минут до инцидента пытался купить алкоголь.
«Пеняя на его нетрезвое состояние, продавщица решила не продавать ему спиртное», -говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался ранее судимый за убийство 32-летний рязанец. Его задержали на месте преступления.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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