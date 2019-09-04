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16:41, 4 сентября 2019 407
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Пьяный рязанец угрожал молотком директору магазина

Пьяный рязанец угрожал молотком директору магазина

Фото: Pixabay.com

Пьяный рязанец угрожал молотком директору магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во вторник, 3 сентября, в полицию обратилась продавщица магазина, расположенного на улице Молодцова. Она рассказала, что мужчина за несколько минут до инцидента пытался купить алкоголь.

«Пеняя на его нетрезвое состояние, продавщица решила не продавать ему спиртное», -говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался ранее судимый за убийство 32-летний рязанец. Его задержали на месте преступления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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