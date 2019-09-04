RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На улице Оборонной в Туле снесли аварийный дом. Работы провели в рамках благоустройства прилегающих территорий. Дорогу на участке отремонтировали, сообщил
В этом году улицу Оборонную планируют комплексно отремонтировать. Там заменят асфальт, установят бордюр и новые остановки. Кроме того, на улице покрасят четыре фасада зданий и возведут 200 метров забора.
На эти цели выделят 106 миллионов рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанца отправили в колонию за неуплату алиментов
|
cледующая новость →Под Рязанью поезд насмерть сбил пенсионерку
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?