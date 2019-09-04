На улице Электрозаводской на пять дней перекрыли движение

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
На улице Электрозаводской из-за ремонта теплотрассы перекрыли движение в районе дома №52. Об этом сообщил
Движение закрыли с 10:00 среды, 4 сентября, до 24:00 воскресенья, 8 сентября.
На время ремонта установят соответствующие знаки. Места работ огородят.
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