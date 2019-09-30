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Жителя Сапожковского района осудили за угон. Об этом сообщила
Известно, что молодой человек взял чужую машину покататься.
В суде он полностью признал свою вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде условного заключения.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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